Nuovo Umberto I Rocca | A luglio la gara per il progetto di fattibilità Gli step verso il cantiere
Lo scorso gennaio è stato presentato ufficialmente il progetto per il nuovo policlinico Umberto I. A luglio si terrà la gara per il progetto di fattibilità, segnando un nuovo passo nel percorso verso la realizzazione del cantiere. Dopo questa fase, saranno avviati ulteriori passaggi previsti dal procedimento.
Il progetto c’è, ed è stato presentato ufficialmente lo scorso gennaio. Ora sul nuovo policlinico Umberto I si compiono ulteriori passi in avanti. Dopo la firma dell’accordo tra Regione, Comune di Roma, Agenzia del demanio, Sovrintendenza, e policlinico, iniziano a definirsi i tempi per gli step.🔗 Leggi su Romatoday.it
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