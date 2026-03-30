La Provincia di Forlì-Cesena ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per un nuovo skilift nel comprensorio sciistico di Campigna, nella località Fangacci. L’impianto, che dovrebbe essere operativo già in questa stagione invernale, rappresenta un intervento previsto nel territorio del Comune di Santa Sofia. La decisione riguarda l’approvazione dell’intera progettualità e delle relative planimetrie.

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo impianto di risalita in località Fangacci, nel comprensorio sciistico di Campigna, nel Comune di Santa Sofia. Un intervento atteso che prevede la sostituzione della vecchia sciovia della ‘Capanna’, attualmente non più utilizzabile né revisionabile, con una nuovo skilift, in grado di garantire maggiore sicurezza, affidabilità e qualità del servizio. Particolare attenzione è stata riservata alla fase di cantiere, considerando l’elevato valore ambientale dell’area, situata all’interno del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo skilift in arrivo in Campigna. Approvato il progetto di fattibilità. Opera attesa già per quest’inverno

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