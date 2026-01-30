Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore | presentato il documento di fattibilità del progetto

Hanno firmato un accordo per costruire un nuovo ponte mobile sullo Scolmatore. La Regione Toscana, l’Autorità di Sistema Portuale e i Comuni di Pisa e Livorno hanno dato il via libera al progetto, che ora passa alla fase di fattibilità. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e incontri tra le parti coinvolte. La nuova struttura dovrebbe migliorare il traffico e la sicurezza nella zona portuale.

Accordo trovato per la realizzazione del ponte mobile sul canale Scolmatore. La nuova infrastruttura si farà, secondo un progetto condiviso da tutti gli enti coinvolti: Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Province di Pisa e di Livorno e Comuni di Pisa e di Livorno. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Davide Gariglio, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, insieme ai rappresentanti delle due Province e dei due Comuni coinvolti, hanno presentato il documento di fattibilità del progetto del ponte e illustrato le prossime tappe del percorso per la sua realizzazione.

