Nuovo SUV LEPAS L6 | 1.200 km di autonomia e 279 CV a Milano

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio LEPAS, appartenente al gruppo Chery, ha presentato il nuovo SUV compatto L6. Il veicolo offre un’autonomia di circa 1.200 chilometri e una potenza di 279 cavalli. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento internazionale dedicato al design e all’innovazione nel settore automobilistico.

Il marchio LEPAS, parte del colosso Chery, ha presentato il nuovo SUV compatto L6 in occasione della Milano Design Week 2026, segnando una tappa fondamentale per la sua espansione nel mercato europeo. L’evento, che si tiene presso l’indirizzo di via Vigegano 18 dal 21 al 26 aprile, introduce un modello che punta a coniugare l’estetica ricercata con soluzioni tecnologiche avanzate per la mobilità urbana. La scelta di Milano come palcoscenico per questo debutto non è casuale, ma risponde alla volontà del brand di presentarsi in un contesto dove il design è considerato una componente essenziale dell’identità di un prodotto. Dopo aver mostrato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo SUV LEPAS L6: 1.200 km di autonomia e 279 CV a Milano Notizie correlate LEPAS L6 debutta a Milano: il Suv ibrido plug-in che unisce eleganza, autonomia e visione globaleC’è un luogo, più di altri, in cui il design smette di essere semplice esercizio estetico e diventa dichiarazione d’intenti: Milano. Milano Design Week: arriva Lepas L6, il SUV che unisce stile e techIl 20 aprile prossimo, Milano diventerà il palcoscenico del debutto europeo di Lepas, il brand di veicoli a nuova energia appartenente al Gruppo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lepas L6: il debutto si avvicina per la nuova suv del gruppo Chery; Lepas L6: il nuovo SUV Chery debutta alla Milano Design Week 2026; Lepas L6, debutto europeo alla Milano Design Week; Chery presenta il nuovo SUV Lepas L6 alla Milano Design Week 2026. Lepas L6 debutto europeo: il SUV ibrido che punta sull’eleganzaIl nuovo SUV plug-in hybrid del brand del gruppo Chery si presenta a Milano tra design, tecnologia e ambizioni globali ... auto.it LEPAS L6 debutta a Milano: il SUV ibrido plug-in che unisce eleganza, autonomia e visione globaleIl nuovo marchio del Gruppo Chery prepara l’arrivo della L8 in Italia e rafforza una strategia che punta a fondere design, tecnologia e mobilità sostenibile ... msn.com DIRITTI AL PUNTO, nuovo format su StileTV In questo spazio, forniamo informazioni chiare e semplici, pillole di diritto e strumenti giuridici utili per soluzioni efficaci. Germana Derì ospita l'avvocato esperto in diritto di famiglia Annarita V - facebook.com facebook Nuovo Umberto I, Rocca: "A luglio la gara per il progetto di fattibilità". Gli step verso il cantiere ift.tt/KUEn3jY x.com