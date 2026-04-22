Nuovo polo MIRE a Reggio | tecnologia e cure per donne e bambini

Sabato 11 aprile, nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, è stato annunciato il progetto MIRE, un nuovo polo sanitario dedicato a donne e bambini. L’iniziativa prevede interventi di edilizia e tecnologia per migliorare i servizi sanitari nella zona. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore, che hanno illustrato le caratteristiche principali del progetto.

Sabato 11 aprile, presso i Chiostri di San Pietro, è stato presentato il progetto MIRE, un nuovo polo di edilizia sanitaria volto a trasformare l’assistenza per donne e bambini nella provincia di Reggio Emilia. L’evento, promosso dallo Zonta Club Reggio Emilia per celebrare i suoi 40 anni di attività in collaborazione con CuraRE e sotto il patrocinio dell’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia, ha tracciato la rotta per una struttura che non è più solo un grande cantiere, ma una risposta tecnologica e umana ai nuovi bisogni sociali della popolazione locale. La nuova geografia della salute materno-infantile. Il cuore pulsante del MIRE sarà il Dipartimento Materno-Infantile, concepito per intercettare le sfide cliniche che stanno cambiando il volto della demografia e della salute nel territorio emiliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo polo MIRE a Reggio: tecnologia e cure per donne e bambini Notizie correlate Donne guidano l’agricoltura: tecnologia e sostenibilità a ReggioLa mattina del 9 marzo 2026, nel cuore della pianura reggiana, il settore agricolo sta vivendo una trasformazione profonda guidata da donne che... Nuovo polo sanitario a Besana: cure avanzate per 56mila residentiL'Asst Brianza ha inaugurato a Besana una nuova, estesa struttura sanitaria destinata a garantire assistenza e servizi essenziali a un bacino di...