Nuovo polo sanitario a Besana | cure avanzate per 56mila residenti

A Besana è stato inaugurato un nuovo polo sanitario dall’Asst Brianza, pensato per offrire servizi e assistenza a una popolazione di oltre 56mila persone. La struttura, di dimensioni estese, si inserisce nel sistema sanitario locale con l’obiettivo di garantire cure avanzate e servizi essenziali per i residenti della zona. La realizzazione di questa struttura rappresenta un investimento nel settore sanitario del territorio.

L'Asst Brianza ha inaugurato a Besana una nuova, estesa struttura sanitaria destinata a garantire assistenza e servizi essenziali a un bacino di oltre 56mila residenti. Il presidio, che funge da fulcro per le comunità di Carate, Renate, Briosco, Veduggio e Verano, si configura come uno dei centri più articolati dell'intera azienda per completezza organizzativa e dotazione di personale. Un ponte tra la tradizione della cura e l'innovazione tecnologica Il nuovo polo sanitario non rappresenta solo . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo polo sanitario a Besana: cure avanzate per 56mila residenti Arcore: 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65Un investimento di oltre cinque milioni di euro trasformerà l’ex asilo San Giuseppe ad Arcore in un polo sanitario dedicato agli over 65. Padiglione anatomia patologica cerebrale: avvio gara per nuovo tassello sanitario nel polo oncoematologicoUn nuovo tassello per il Polo oncoematologico a Palermo: la gara per il nuovo padiglione di Anatomia patologica del Cervello è ufficialmente... Temi più discussi: Nogara: lo Stellini rinasce come nuovo polo sanitario territoriale; Nuova vita per l'ex ospedale di Torino Aurora: trasformato in un maxi-polo sanitario con una spesa di quasi 12 milioni; Fabriano, al via il nuovo polo dell’emergenza urgenza – VIDEO; Via dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo Emergenza Urgenza di Fabriano. Rummo, nuovo polo emergenze: parte lo sprint sui lavoriLa formalizzazione dell’affidamento dell’incarico di verifica della progettazione esecutiva del Polo delle emergenze del Rummo, non ha solo una funzione meramente burocratica ... ilmattino.it Palermo, il Tar respinge il ricorso: via libera al nuovo polo pediatrico. Ecco dove sorgerà e come sarà compostoDopo lo stop dovuto al fallimento della precedente impresa appaltatrice, l’opera può entrare nella fase operativa con l'aggiudicazione dei lavori da parte di Invitalia ... msn.com Primo Congresso Regionale UILFPC: nasce in Abruzzo e Molise il nuovo polo del terziario e dei servizi - facebook.com facebook