Il settore agricolo nella pianura reggiana sta vivendo una svolta significativa, con donne che assumono ruoli di primo piano e guidano l’uso di nuove tecnologie e pratiche sostenibili. Il 9 marzo 2026, si svolge un evento dedicato a questa tendenza, in cui vengono presentate iniziative e progetti portati avanti da imprenditrici del settore. La giornata mette in evidenza il ruolo crescente delle donne nell’agricoltura locale.

La mattina del 9 marzo 2026, nel cuore della pianura reggiana, il settore agricolo sta vivendo una trasformazione profonda guidata da donne che stanno ridefinendo i confini dell’imprenditoria rurale. Valeria Villani, vicepresidente di Cia – Agricoltori Italiani Reggio, ha sottolineato come le imprenditrici stiano cancellando gli stereotipi di genere nel mondo dei campi. L’evento si colloca in un contesto di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, dove trattori satellitari e pratiche agricole moderne diventano strumenti per guidare le aziende verso un futuro più competitivo. La presenza femminile non è più marginale ma centrale nella gestione delle risorse del territorio emiliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne guidano l’agricoltura: tecnologia e sostenibilità a Reggio

