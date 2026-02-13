Ospedale Monopoli-Fasano prima riunione della task force | focus su viabilità e mobilità di accesso

Il sindaco di Monopoli, Marco Romano, ha presieduto oggi la prima riunione della task force istituita dalla Regione Puglia per preparare l’apertura del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, concentrandosi in particolare sulla sistemazione delle strade e sui parcheggi, dopo che i lavori di costruzione sono stati completati lo scorso mese.

Incontro operativo tra Regione, Asl Bari e Città metropolitana per organizzare accessibilità, trasporti e spostamenti dei dipendenti in vista dell’apertura del nuovo presidio All’incontro, coordinato dal capo di Gabinetto della Regione, hanno partecipato i dirigenti dei dipartimenti Salute e Trasporti, i vertici della Asl Bari e della Città metropolitana di Bari. Il tavolo sarà esteso nei prossimi giorni anche ai Comuni di Monopoli e Fasano. Al centro del confronto la gestione dell’accessibilità al nuovo presidio sanitario, sia per gli utenti sia per gli oltre 600 dipendenti previsti. La viabilità di accesso, sia ordinaria sia dedicata ai mezzi di soccorso, risulta in fase di imminente completamento: le opere realizzate nell’ambito dell’appalto saranno a breve consegnate al Comune di Monopoli.🔗 Leggi su Baritoday.it

