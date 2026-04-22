Un team di scienziati cinesi ha annunciato di aver scoperto un minerale mai identificato prima, chiamato cerio-magnesio changesite, all’interno di un meteorite lunare che è caduto in Cina. La scoperta è avvenuta analizzando il campione prelevato dal meteorite, che si pensa sia stato portato sulla Terra dalla superficie della Luna. La ricerca ha permesso di identificare e classificare il nuovo minerale, contribuendo alla conoscenza dei materiali presenti nel satellite naturale della Terra.

Un gruppo di scienziati cinesi ha scoperto e identificato un nuovo minerale, il cerio-magnesio changesite, estratto dal primo meteorite lunare precipitato in Cina. La sostanza è incolore, trasparente e fragile, presenta una lucentezza vetrosa e mostra un evidente effetto fluorescente. La dimensione dei granuli varia da circa tre a 25 micrometri, ovvero un venticinquesimo del diametro di un capello umano. Per gli scienziati, aver trovato un nuovo minerale nello spazio extraterrestre indicherebbe che un tempo esistevano condizioni al di fuori della Terra che non si sono mai verificate sul nostro pianeta. “Il cerio-magnesio changesite ha un effetto fluorescente, che presenta applicazioni potenziali promettenti nella produzione di LED.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuovo minerale extraterrestre trovato in un meteorite lunare caduto in Cina

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