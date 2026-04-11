Cercava le chiavi perse sul Bondone ha trovato una meteorite

Durante una passeggiata in montagna, un escursionista utilizzando un metal detector alla ricerca di una chiave smarrita ha scoperto una meteorite. Dopo cinque anni di analisi, la pietra extraterrestre è stata ufficialmente riconosciuta come meteorite e catalogata dagli esperti come un reperto scientificamente valido. La scoperta è avvenuta sul Bondone, una zona nota per la sua conformazione geologica e le possibilità di rinvenimenti di questo tipo.

Stava cercando con il metal detector una chiave persa durante una escursione e invece ha trovato una meteorite che ora, dopo cinque anni di studi, entra a far parte di quelle scientificamente riconosciute. La scoperta si deve a Efrem Rigotti che, setacciando l’area di Garniga Vecchia sul Monte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Cerca le chiavi perse e trova meteorite sul Monte Bondone: frammento intatto delle origini del Sistema solareUna piccola roccia di appena 188 grammi, raccolta quasi per caso durante un’escursione, si è rivelata un frammento autentico di storia cosmica: è... Mistero sul Bondone: svelati i segreti della meteorite di GarnigaAlle ore 11 di questo venerdì 10 aprile, la sede del Comune di Garniga in via dei Bagni di Fieno 18 ospiterà la presentazione ufficiale della... Temi più discussi: Trovò uno strano sasso mentre cercava le chiavi perse nel bosco, dopo 5 anni scopre che è un meteorite: Attivò il metal detector; Cerca le chiavi, trova una meteorite di 4,5 miliardi di anni sul Monte Bondone; Meteorite trovato sul Bondone: la scoperta di un fungaiolo mentre cerca le chiavi perse nel bosco. È il primo del Trentino; Nella storia dell’universo. Scoperta nuova meteorite. Campione studiato a Prato. Cerca le chiavi perse e trova meteorite sul Monte Bondone: frammento intatto delle origini del Sistema solareUn cercatore di chiavi scopre per caso un frammento cosmico che rivela i segreti delle origini del Sistema solare ... ilfattoquotidiano.it Trento, cercava le chiavi e ha trovato un meteorite: la nuova scoperta tutta italiana sul Monte BondoneL'Italia ha una nuova pietra spaziale ufficiale. Un frammento roccioso del peso di 188 grammi, ritrovato tra i boschi del Monte ... msn.com Lite degenera, catanese accoltella coetaneo Acciuffato mentre cercava di... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Cercava una exit strategy per sottrarsi al disastro delle sue scelte neuropsichiatriche. Se i 10 punti iraniani sono "una buona base" per le trattative, non vuol dire che ha trollato tutti come qualche sciocco cantore del disagio va dicendo, vuol dire che TACO si è x.com