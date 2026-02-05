L’Italia si schiera con gli Stati Uniti contro la Cina nel settore dei minerali critici. Il governo italiano ha deciso di rafforzare la collaborazione con Washington, puntando a sviluppare risorse nazionali e ridurre la dipendenza da Pechino. La mossa mira a tutelare le industrie italiane e a garantire una maggiore autonomia strategica nel settore delle materie prime.

**L’Italia entra nella coalizione americana contro la Cina nel settore dei minerali critici: un’operazione strategica per garantire l’autosufficienza del Paese.** Nel cuore di Washington, al via di una nuova era geopolitica legata ai materiali fondamentali, l’Italia è entrata ufficialmente nella cosiddetta “zona preferenziale” di una coalizione di oltre cinquantacinque nazioni, guidata dagli Stati Uniti. Tra i protagonisti della riunione, tenutasi a Washington DC, il vicepremier italiano Antonio Tajani ha partecipato alla presentazione di un nuovo modello economico e politico, che mira a ridurre la dipendenza del mondo occidentale dai paesi asiatici, soprattutto dalla Cina, che ha ormai consolidato il proprio dominio sul mercato dei minerali critici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia si unisce a Usa nel fronte minerale contro Cina: i minerali critici diventano strategia politica

