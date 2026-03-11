Guasto al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito | mattinata di ritardi per i pendolari

Un guasto al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito, nella zona nord di Bari, ha causato ritardi ai treni e ha creato disagi ai pendolari questa mattina. La problematica ha impedito il regolare transito dei convogli, con conseguenze sui tempi di viaggio per coloro che si spostano quotidianamente lungo quella tratta. La situazione ha richiesto l'intervento delle squadre di manutenzione per ripristinare la normalità.

Un guasto al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito, nella zona nord di Bari, ha provocato ritardi nel passaggio dei treni e numerosi disagi tra i pendolari. In particolare, il problema si è verificato nelle prime ore della mattinata.Ritardi di oltre 30 minutiI convogli hanno accumulato.