Nuovo decreto sicurezza | stretta su violenza giovanile e degrado urbano Parla Ferro

Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza, con l’obiettivo di affrontare i problemi legati alla violenza giovanile e al degrado urbano. Il ministro ha dichiarato che questa misura rappresenta un passo importante per contrastare l’illegalità e i fenomeni di criminalità nelle città. La normativa prevede interventi specifici per rafforzare il controllo e la sicurezza nelle aree più colpite da questi fenomeni.

La Sottosegretaria all'Interno parla al Secolo e ribadisce che "sicurezza non è solo una priorità: è il fondamento dell’azione del Governo dal primo giorno" Per il Governo Meloni il “nuovo decreto sicurezza” costituisce un altro tassello per contrastare degrado, illegalità e criminalità, compresa quella giovanile. Il Secolo d’Italia ne ha parlato con la Sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, che in una intervista esclusiva racconta i pilastri del provvedimento e l’importanza che il tema sicurezza continua a rivestire per Palazzo Chigi. Sottosegretaria Ferro, dopo quasi 4 anni a Palazzo Chigi, la sicurezza è ancora una priorità per l’Esecutivo Meloni? La sicurezza non è solo una priorità: è il fondamento dell’azione di questo Governo sin dal primo giorno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Nuovo decreto sicurezza: stretta su violenza giovanile e degrado urbano”. Parla Ferro Notizie correlate Basandomi sulle informazioni raccolte, ecco l’articolo riscritto secondo le specifiche redazionali richieste: La Generazione Z appoggia il Decreto Sicurezza: l’84% degli studenti sostiene la stretta governativa contro la violenza giovanile nelle scuoleLa Generazione Z dimostra un orientamento inatteso verso le politiche di ordine pubblico. Scudo penale ‘esteso’ e cauzione per chi organizza cortei, la stretta nel nuovo decreto sicurezzaRoma, 2 febbraio 2026 – Serve una “soluzione unitaria in tema di sicurezza” per arrivare a un decreto in tempi strettissimi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trento, conferenza stampa in Questura sulla sicurezza urbana; Stretta su coltelli e spaccio mentre i centri sociali feriscono sette carabinieri; Hormuz, il ritorno della stretta iraniana: lo Stretto si richiude, tre navi sotto attacco e la sfida di Teheran agli Stati Uniti. Decreto sicurezza: la stretta autoritaria che rende crudele lo StatoIl delitto non consiste nella mortificazione delle assemblee parlamentari. Erano già morte, impossibile ucciderle due volte. Il nuovo delitto colpisce i ... repubblica.it Decreto Sicurezza tra Colle e governo, interviene Mattarella. Dal Milleproroghe al Ddl Concorrenza: i precedentiIl Governo accelera alla Camera sul Decreto Sicurezza, ma il percorso del provvedimento riporta al centro un nodo più ampio: il rapporto con ... msn.com Tiziano Ferro parla del suo rapporto con i figli: "Sono un padre amorevole che dà importanza alla disciplina. Non mi convincono i genitori che dicono ‘sono il migliore amico dei miei figli’. Io voglio essere il padre dei miei figli, non il loro migliore amico. I loro mi - facebook.com facebook