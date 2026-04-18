Bologna, 19 aprile 2026 – Quest’anno la Primavera delle Oasi invita a scoprire le iniziative organizzate dai volontari e dalle associazioni nelle aree protette dell’Emilia Romagna. Durante gli eventi, vengono proposte attività come escursioni guidate, laboratori di educazione ambientale e incontri dedicati alla tutela della biodiversità. Le manifestazioni si svolgono in diverse oasi del territorio, coinvolgendo cittadini di tutte le età e promuovendo la conoscenza delle aree naturali.

Bologna, 19 aprile 2026 – Quest’anno la Primavera delle Oasi acquista un significato ancora più speciale: mentre si celebrano i 60 anni di WWF Italia, le Oasi diventano il cuore pulsante di una lunga maratona dedicata alla biodiversità italiana – la più ricca d’Europa – all’interno della campagna “Our Nature”. Il viaggio prende il via il 25 aprile e prosegue per sei weekend, fino al 2 giugno. In tutto questo periodo, nelle Oasi si svolgeranno visite guidate, eventi speciali, attività per famiglie, momenti di benessere immersi nel verde e incontri con esperti, trasformandosi in luoghi accessibili, accoglienti e desiderabili dove vivere esperienze autentiche a contatto con la Natura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quali sono gli eventi del WWF nelle oasi naturalistiche dell’Emilia Romagna

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