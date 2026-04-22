La FIA ha approvato un pacchetto di modifiche tecniche che entreranno in vigore il 3 maggio a Miami. Tra le novità più rilevanti, è stato introdotto un nuovo sistema di boost energetico da 350 kW, che influenzerà le prestazioni delle vetture di Formula 1. Queste modifiche riguardano sia la gestione dell’energia che gli aspetti legati alla sicurezza delle auto in gara.

La FIA ha approvato un pacchetto di modifiche tecniche che cambieranno radicalmente la gestione energetica e la sicurezza delle vetture a partire dal prossimo 3 maggio a Miami. Le nuove disposizioni, emerse dopo un vertice tra l’organismo internazionale, i dirigenti dei team, i responsabili delle Power Unit e la Liberty Media, arrivano dopo il mese di sospensione del calendario causato dalle tensioni in Medio Oriente, che hanno portato all’annullamento dei round in Bahrain e Arabia Saudita. Evoluzione tecnica: meno veleggio e più spinta in qualifica. Il cuore della trasformazione riguarda la gestione dell’energia durante le sessioni decisive. Fino ad oggi, i piloti dovevano gestire complessi rilascio dell’acceleratore e fasi di veleggio nelle curve ad alta velocità per non esaurire la carica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo boost da 350kW: rivoluzione energetica per la F1 a Miami

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