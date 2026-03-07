Rivoluzione Formula 1 | dal boost alla macarena i nuovi termini da imparare

Nella recente rivoluzione della Formula 1, i regolamenti hanno introdotto nuovi termini che prima non si usavano, tra cui parole legate a innovazioni tecniche e strategie di gara. Tra le espressioni più diffuse ci sono riferimenti a sistemi di potenziamento motore e a nuove modalità di gestione delle auto. Questa evoluzione linguistica accompagna le modifiche sul circuito e si riflette nel modo in cui i team comunicano tra loro.

La Formula 1 ha sempre camminato a braccetto con l’innovazione. Nel corso del tempo le monoposto sono cambiate radicalmente, aumentando sicurezza e sostenibilità, ma raramente le novità sono state rivoluzionarie come quest’anno: rispetto al 2025 sono cambiate le dimensioni delle vetture, l’aerodinamica, i motori e persino il vocabolario della massima serie. Il DRS (Drag Reduction System) e l’MGU—H hanno salutato la Formula 1, lasciando spazio a modalità sorpasso, boost e macarena. Si tratta di elementi aerodinamici mobili (ali e flap), che possono modificare la resistenza all’avanzamento e la deportanza della monoposto durante il giro per ottimizzare le prestazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

