Nuovo assetto a Palazzo Chigi | giurano i 5 nuovi sottosegretari

Mercoledì 22 aprile 2026, a Palazzo Chigi si è svolto il giuramento di cinque nuovi sottosegretari davanti alla presidente del Consiglio. Con questa cerimonia si è concluso il rinnovamento del sottogoverno, che vede ora la presenza di nuovi membri nel governo. La cerimonia si è svolta in un clima formale e ufficiale, con le nomine che sono state rese pubbliche allo stesso momento.

Mercoledì 22 aprile 2026, a Palazzo Chigi, si è conclusa la definizione del sottogoverno con il giuramento di cinque nuovi esponenti davanti alla presidente Giorgia Meloni. Tra le figure che entrano ufficialmente nel cuore dell’amministrazione nazionale figura l’estense Balboni, chiamato a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Giustizia al posto di Delmastro, dimessosi nelle settimane precedenti. Il nuovo assetto dei ministeri e il peso delle nomine. La cerimonia odierna ha permesso di colmare le lacune rimaste aperte nei vari dicasteri, completando il quadro degli incarichi della maggioranza. Oltre all’ingresso di Balboni nel settore...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo assetto a Palazzo Chigi: giurano i 5 nuovi sottosegretari Notizie correlate I 5 nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi: ecco chi sonoRoma, 22 aprile 2026 – Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio... A Palazzo San Giorgio giurano 32 nuovi volontari ambientaliLa cerimonia si è svolta nel Salone dei Lampadari alla presenza del sindaco facente funzioni Battaglia, che ha accolto i nuovi volontari (26 per Fare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barelli, Forza Italia: Lascio il mio ruolo da capogruppo, farò proposta per successore; Giochi del Titano, alla rassegna Mementi ‘La promessa’ di Marianna Aprile; Quali effetti sulla Sanità calabrese dopo lo stop al commissariamento? Ne parliamo a Dentro la Notizia · LaC News24; Governo, sei caselle aperte e nodo Consob verso il Cdm. Mps, rotto il fronte di Palazzo Chigi che ora teme il liberi tuttiLa premier Meloni ha preferito affidarsi a Caltagirone romano, mentre la Lega vuole riaprire il dossier tra Siena e Milano ... repubblica.it Allarme bomba a Roma, tre in 3 ore: rientrato anche quello di Palazzo Grazioli dopo Palazzo Chigi e sede FdIAllarme bomba in via della Scrofa alla sede di Fratelli d’Italia: evacuato il palazzo, polizia sul posto. La notizia arriva poco dopo le verifiche su un trolley a Largo Chigi. Breaking news e storie ... fanpage.it Meloni proroga per altri due anni Caravelli direttore dell'Aise. Palazzo Chigi: "Della decisione è stato informato il Copasir" #ANSA x.com Mentre la propaganda di Palazzo Chigi continua a suonare e a raccontare un Paese immaginario, i dati reali ci sbattono in faccia il fallimento totale del Governo #Meloni. Oggi l'Eurostat certifica l'ennesimo disastro: deficit #PIL al 3,1% e debito pubblico schizz - facebook.com facebook