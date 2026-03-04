A Palazzo San Giorgio giurano 32 nuovi volontari ambientali

A Palazzo San Giorgio si è svolta la cerimonia di giuramento di 32 nuovi volontari, provenienti da diverse associazioni ambientali e venatorie che operano sul territorio. L’evento si è tenuto nel salone dei Lampadari, dove i volontari hanno prestato ufficialmente il loro impegno a favore dell’ambiente. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali.

La cerimonia si è svolta nel Salone dei Lampadari alla presenza del sindaco facente funzioni Battaglia, che ha accolto i nuovi volontari (26 per Fare Ambiente, 5 per Arci Caccia e 1 per Federcaccia) Il salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di giuramento di 32 nuovi volontari delle associazioni ambientali e venatorie operanti sul territorio. Alla presenza del sindaco facente funzione del Comune, Domenico Battaglia, hanno prestato giuramento 26 volontari dell'associazione "Fare Ambiente", 5 nuove unità di Arci Caccia e 1 di Federcaccia. "Le parole per ringraziarvi non sono mai abbastanza - ha spiegato il sindaco Battaglia - ho pensato a quante cose belle potrete fare per il nostro territorio.