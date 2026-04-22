I 5 nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi | ecco chi sono

Il 22 aprile 2026, nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sono stati ufficialmente investiti dei loro incarichi cinque nuovi sottosegretari. La cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio dei ministri, in cui erano stati nominati tramite un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del governo e con il parere del ministro competente. La nomina dei sottosegretari è avvenuta secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Roma, 22 aprile 2026 – Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri (la procedura prevede un dpr su proposta del presidente del Consiglio di concerto con il ministro interessato sentito il Cdm). A giurare nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Alberto Balboni (FdI) che andrà alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro, Paolo Barelli (FI) ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto (Lega) al Mimit, Giampiero Cannella (FdI) alla Cultura e Massimo Dell'Utri (Nm) agli Esteri.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I 5 nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi: ecco chi sono Notizie correlate A Palazzo San Giorgio giurano 32 nuovi volontari ambientaliLa cerimonia si è svolta nel Salone dei Lampadari alla presenza del sindaco facente funzioni Battaglia, che ha accolto i nuovi volontari (26 per Fare... Nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio giurano sei nuovi capitrenoAl rito solenne hanno partecipato il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Barelli va a Palazzo Chigi e lascia Meloni: vuole 5 nuove poltrone; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari. Balboni alla giustizia, Cannella alla Cultura: a Palazzo Chigi il risiko delle nomine. Ecco chi sono i nuovi sottosegretariÈ in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che esamina il Documento di finanza pubblica 2026 e una serie di provvedimenti in materia economica, istituzionale ed europea. Tra i punti all’ordi ... affaritaliani.it I cinque nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi: ecco chi sonoRoma, 22 aprile 2026 – Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri (La procedura prevede un dpr su ... quotidiano.net "Il suo nome usato per propaganda". Il nipote scrive a Palazzo Chigi e minaccia azioni legali. Secondo l'erede, il parallelismo con l'operato di Meloni sarebbe infelice: invece di perseguire “la sovranità energetica nazionale”, il governo starebbe mostrando “un - facebook.com facebook "Il suo nome usato per propaganda". Il nipote scrive a Palazzo Chigi e minaccia azioni legali x.com