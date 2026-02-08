Il mago del Cremlino | Assayas svela i meccanismi del potere russo tra propaganda e strategie nell’ombra

Olivier Assayas porta sul grande schermo un ritratto del potere in Russia, attraverso il suo nuovo film “Il mago del Cremlino”. Presentato alla Mostra di Venezia 2025 e ora in distribuzione nelle sale italiane, il film svela i meccanismi dietro propaganda e strategie di chi comanda nell’ombra. Un’istantanea diretta di un’epoca complessa, che cerca di mostrare cosa succede dietro le quinte del potere russo.

Il cinema si fa specchio di un’epoca, e il nuovo film di Olivier Assayas, “Il mago del Cremlino”, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e ora nelle sale italiane, non fa eccezione. L’opera, giunta nelle sale italiane il 12 febbraio 2026 dopo aver già catturato l’attenzione del pubblico francese con oltre cinquecentomila spettatori, si immerge nei meandri della politica russa degli ultimi trent’anni attraverso uno sguardo particolare: quello di un personaggio fittizio, ma profondamente radicato nella realtà, ispirato a Vladislav Surkov, figura chiave nell’ascesa e nel consolidamento del potere di Vladimir Putin.🔗 Leggi su Ameve.eu

