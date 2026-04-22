A Firenze, nei cantieri lungo viale Gramsci i lavori procedono a passo lento, causando lunghe code e ingorghi. La strada si presenta come un super imbuto, con il traffico che si accumula in modo critico. Per cercare di gestire la situazione, le forze di polizia hanno adottato turni di vigilanza ai semafori, cercando di ridurre i tempi di attesa e migliorare il flusso veicolare nella zona.

Firenze, 22 aprile 2026 – ’Andamento lento ’ cantava Tullio de Piscopo e certo avrebbe intonato il suo cavallo di battaglia anche ieri a pomeriggio se fosse stato al volante in viale Gramsci. Forse però non ci avrebbe aggiunto il versetto successivo – ovvero ’questa melodia’ – a meno che non avesse voluto descrivere così il concerto di colpi di clacson, inchiodate dei bus e fischietti impazziti ai semafori dei vigili urbani, chiamati a uno sforzo extra – e, per chi li ha visti alla prova, apprezzabile – per impedire che l’imbuto sui viali a un certo punto diventasse paralisi. Che sarebbe stato l’inizio di (altre) settimane difficili era facile prevederlo quando venerdì Palazzo Vecchio ha reso note le nuove modifiche, con allargamenti, ai cantieri della linea 3.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi cantieri, andamento lento. Viale Gramsci super imbuto. Vigili anti-paralisi ai semafori

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