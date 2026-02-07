Tramvia Firenze | modifiche ai cantieri sul viale Gramsci Cambia la viabilità da lunedì 12

Da lunedì 12, cambierà la viabilità sul viale Gramsci a Firenze. Palazzo Vecchio annuncia che, con l’avanzare dei lavori della Tramvia, ci saranno modifiche ai cantieri e nuove disposizioni alla circolazione. La strada sarà parzialmente chiusa o ristretta per permettere gli interventi, mentre alcune corsie potrebbero essere temporaneamente interdette al traffico. La città invita i cittadini a prestare attenzione ai segnali e a pianificare gli spostamenti in anticipo. I lavori proseguono senza sosta, con l’obiettivo di portare avanti le

FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma "importanti avanzamenti della cantierizzazione" per la Tramvia. Si inizia lunedì 12 febbraio 2026 sui controviali di viale Gramsci e in via del Ghirlandaio, senza modifiche per il traffico. Il 12 febbraio sarà invece la volta del nuovo cantiere in via Poggio Bracciolini – resterà una corsia per la viabilità in direzione uscita città – e del ribaltamento di quello nel primo tratto di viale Giannotti con cambiamenti per l'ingresso in città. Nessuna modifica per la viabilità in uscita città su viale Giannotti e via di Ripoli.

