Tramvia Firenze | modifiche ai cantieri sul viale Gramsci Cambia la viabilità da giovedì 12

La tramvia di Firenze ha alcuni cambiamenti ai cantieri sul viale Gramsci. Da giovedì 12 la viabilità subirà modifiche, con lavori che proseguono per portare avanti il progetto. La prossima settimana, spiega Palazzo Vecchio, si prevedono passi avanti importanti nei lavori di costruzione.

FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia. Si inizia lunedì 9 febbraio 2026 sui controviali di viale Gramsci e in via del Ghirlandaio, senza modifiche per il traffico. Il 12 febbraio sarà invece la volta del nuovo cantiere in via Poggio Bracciolini – resterà una corsia per la viabilità in direzione uscita città – e del ribaltamento di quello nel primo tratto di viale Giannotti con cambiamenti per l’ingresso in città. Nessuna modifica per la viabilità in uscita città su viale Giannotti e via di Ripoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

