Tramvia Firenze | modifiche ai cantieri sul viale Gramsci Cambia la viabilità da giovedì 12
La tramvia di Firenze ha alcuni cambiamenti ai cantieri sul viale Gramsci. Da giovedì 12 la viabilità subirà modifiche, con lavori che proseguono per portare avanti il progetto. La prossima settimana, spiega Palazzo Vecchio, si prevedono passi avanti importanti nei lavori di costruzione.
FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia. Si inizia lunedì 9 febbraio 2026 sui controviali di viale Gramsci e in via del Ghirlandaio, senza modifiche per il traffico. Il 12 febbraio sarà invece la volta del nuovo cantiere in via Poggio Bracciolini – resterà una corsia per la viabilità in direzione uscita città – e del ribaltamento di quello nel primo tratto di viale Giannotti con cambiamenti per l’ingresso in città. Nessuna modifica per la viabilità in uscita città su viale Giannotti e via di Ripoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su Viale Gramsci
Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 12
Da lunedì 12, cambierà la viabilità sul viale Gramsci a Firenze.
Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa e in piazza Beccaria. Cambia la viabilità
A Firenze sono in corso nuovi interventi sulla rete tramviaria, con lavori nel viale Europa e in piazza Beccaria.
Ultime notizie su Viale Gramsci
Argomenti discussi: Tramvia, modifiche ai cantieri sui viali e a Gavinana: l'impatto sulla viabilità; Da via dei Cioli a via dei Coverelli, i lavori al via a Firenze; Maltempo, modifiche al programma dei lavori al viadotto bruciato della tramvia; Treni: lavori sulla Firenze - Pisa, modifiche alla circolazione ferroviaria.
Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 12La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma importanti avanzamenti della cantierizzazione per la Tramvia. Si inizia lunedì 12 febbraio 2026 sui controviali di viale Gramsci e i ... firenzepost.it
Tramvia Firenze, sul viale Gramsci la viabilità cambia ancora: ecco le nuove modificheIl 12 febbraio apre il nuovo cantiere in via Poggio Bracciolini - resterà una corsia per la viabilità in direzione uscita città - e ribaltamento di quello nel primo tratto di viale Giannotti con cambi ... corrierefiorentino.corriere.it
Abbiamo amato tutti lo spot delle olimpiadi sul tram milanese con Valentino e il Presidente Mattarella. Quel video mi ha riportato alla mente l’inaugurazione della linea della tramvia Stazione smn - Aeroporto a Firenze alla quale partecipò il nostro Presidente c facebook
Abbiamo amato tutti lo spot delle #Olimpiadi sul tram milanese con Valentino e il Presidente #Mattarella. Quel video mi ha ricordato l’inaugurazione della linea della tramvia Stazione smn - Aeroporto a Firenze alla quale partecipò il nostro Presidente che viag x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.