Educazione digitale a scuola | le 4 linee guida gratuite dell’Europa per gestire l’intelligenza artificiale contrastare la disinformazione insegnare informatica e scegliere i migliori contenuti didattici
La Commissione Europea ha reso pubbliche quattro linee guida gratuite dedicate all'educazione digitale nelle scuole. Queste risorse sono state create per aiutare insegnanti e dirigenti a gestire l’intelligenza artificiale, combattere la disinformazione, insegnare informatica e scegliere i contenuti didattici più adatti. Si tratta di strumenti pratici pensati per supportare l’attività educativa in ambito digitale.
La Commissione Europea pubblica quattro linee guida sull'educazione digitale per le scuole. Offrono risorse pratiche a docenti e dirigenti per affrontare intelligenza artificiale, disinformazione, informatica e selezione di contenuti didattici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Criminalità informatica, intelligenza artificiale e investigazioni digitali: le nuove sfide della sicurezza digitaleRoma, 12 dicembre 2025 – In un contesto geopolitico sempre più caratterizzato da minacce ibride e attacchi informatici di matrice criminale e...
A scuola di fake news dall’asilo: la Finlandia insegna ai bambini di 3 anni a difendersi dalla disinformazione russa e dai deepfake dell’intelligenza artificialeIl governo finlandese ha lanciato nel 2014 un programma strutturato di contrasto alle fake news.
Tutto quello che riguarda Educazione digitale.
Temi più discussi: Non serve un filtro per brillare: la costruzione dell’autostima nell’era dell’immagine digitale; Educazione digitale ed emotiva: arriva il nuovo kit gratuito di Focus Junior per i ragazzi; Competenze digitali: come capire se il digital learning funziona; Laboratorio Aperto del Circondario. Educazione digitale e uso dell’IA: Ampliamo l’offerta formativa.
Caltanissetta, educazione digitale a scuola con CaltaquaMattinata dedicata all’educazione digitale per gli studenti delle seconde classi della scuola secondaria Verga dell’Istituto Comprensivo ... radiocl1.it
Sicurezza digitale a scuola: se sei un insegnante, devi sapere queste coseLa scuola italiana non è più solo lavagne e registri cartacei. La rivoluzione digitale ha colpito anche una delle istituzioni più antiche del nostro Paese: registro elettronico, compiti su cloud, app ... tecnicadellascuola.it
IL LUPO NELLA RETE: PARTE IL PROGETTO DI EDUCAZIONE DIGITALE PER LE SCUOLE Il nostro servizio [VIDEO] - facebook.com facebook
Riparte il 3 marzo Smash or Pass, il bootcamp formativo per le #scuole che unisce educazione #digitale, #competenzeSTEM e #orientamento professionale. Oltre 3mila gli alunni coinvolti nelle passate edizioni. sicamera.camcom.it/notizie/smash-… x.com