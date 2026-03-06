Educazione digitale a scuola | le 4 linee guida gratuite dell’Europa per gestire l’intelligenza artificiale contrastare la disinformazione insegnare informatica e scegliere i migliori contenuti didattici

La Commissione Europea ha reso pubbliche quattro linee guida gratuite dedicate all'educazione digitale nelle scuole. Queste risorse sono state create per aiutare insegnanti e dirigenti a gestire l’intelligenza artificiale, combattere la disinformazione, insegnare informatica e scegliere i contenuti didattici più adatti. Si tratta di strumenti pratici pensati per supportare l’attività educativa in ambito digitale.