Cantieri e lavori a Bologna | quali sono i nuovi interventi da lunedì 16 febbraio

A Bologna, lunedì 16 febbraio, iniziano nuovi lavori di ristrutturazione nelle strade principali per migliorare la viabilità. Questa settimana, molte vie cittadine saranno chiuse al traffico durante le operazioni di asfaltatura e riparazione delle condotte. Gli interventi coinvolgono anche alcune zone periferiche, dove si lavorerà alla sistemazione delle fognature. La città si prepara a gestire i disagi, con percorsi alternativi segnalati dagli agenti di polizia locale.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Lavori in giro per la città, alle porte un’altra settimana di interventi di restyling. Dai cantieri per le strade alla costruzione delle linee del tram. Ecco il programma dei lavori in programma da lunedì 16 febbraio. Vie chiuse e nuove operazioni sulle strade. Via Belvedere sarà chiusa nei giorni 17 e 18 febbraio, così come il 23-24-25 marzo per operazioni di sollevamento materiale con autogru. Via Battindarno e via Pomponia invece avranno dei lavori, rispettivamente il 16 e il 17, per i rifacimenti localizzati della pavimentazione stradale. Verranno istituiti sensi unici alternati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il casello di Ferentino sulla A1 Roma-Napoli rimarrà chiuso da lunedì 16 febbraio a causa di lavori di sicurezza.

