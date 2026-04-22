Nuova Smart Fortwo 2026 | tutte le info sul nuovo modello

Una nuova versione della Smart Fortwo è in arrivo nel 2026, segnando un cambiamento importante per il modello a due posti. Le informazioni disponibili indicano che il nuovo veicolo sarà presentato tra pochi mesi, anche se i dettagli tecnici e le caratteristiche definitive non sono ancora stati ufficializzati. La casa automobilistica sta lavorando a questa evoluzione, che dovrebbe portare novità sia in termini di design che di tecnologia.

Il futuro della classica Smart Fortwo (il modello a due posti) avrà un punto di svolta a breve. Ecco tutto quello che sappiamo sul “come sarà” e sul “quando arriverà” la prossima generazione. Come sarà la nuova Smart a due posti?. Il futuro modello a due posti non si chiamerà probabilmente Fortwo, ma seguirà la nuova nomenclatura numerica del marchio (dopo la #1 e la #3 ), e potrebbe chiamarsi Smart #2. Ecco i dettagli principali: Esclusivamente Elettrica: La nuova generazione sarà nativa elettrica. Dimentica i motori a benzina; il focus sarà sulla massima efficienza urbana a zero emissioni.. Piattaforma e Progettazione: A differenza dei modelli attuali #1 e #3, che sono sviluppati sulla piattaforma SEA della Geely (partner cinese di Mercedes), la futura #2 potrebbe nascere su una architettura diversa.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Smart Fortwo 2026: tutte le info sul nuovo modello La SMART Fortwo, torna nel 2026: ELIMINARLA è stata una scelta SBAGLIATA Notizie correlate Nuova Toyota Highlander 2026: tutte le info sul nuovo modelloEcco come si sta profilando la nuova Toyota Highlander 2026 — il grande SUV a 7 posti di Toyota che sarà l’evoluzione dell’attuale generazione... Nuova Toyota Yaris 2027: tutte le info sul nuovo modelloEcco un riassunto aggiornato a oggi (febbraio 2026) su quello che si sa della nuova generazione della Toyota Yaris (modello lanciato recentemente per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La nuova smart a 2 posti inizia a farsi vedere; Smart #2: l'iconica citycar si prepara al ritorno; La nuova Smart Fortwo si presenta in Cina; Salone di Pechino 2026: le novità più attese in Europa, dalla Smart #2 alla BMW Serie 7 | Quattroruote.it. Smart ForTwo, il nuovo modello anticipato dai bozzetti ufficiali: ecco come saràLa storica Smart ForTwo torna in versione elettrica come Smart #2, con più tecnologica e autonomia. Presentazione imminente e prezzo da 23.000 euro. auto.everyeye.it Smart #2, ecco le prime immaginiAl Salone di Pechino, Smart presenta il Concept della #2, la vettura che apre la nuova era dell'iconica fortwo ... auto.it «La nuova smart #2 sarà 100% elettrica, in continuità con la direzione intrapresa dal marchio negli ultimi anni. » La Smart ForTwo ha rappresentato un punto di svolta nel modo di vivere la città, rivoluzionando il modo di muoversi tra le strade urbane. Dopo un facebook