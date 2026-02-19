Nuova Toyota Yaris 2027 | tutte le info sul nuovo modello

La Toyota ha annunciato che la nuova Yaris 2027 nasce dal successo della precedente, ma con un design più moderno e tecnologie migliorate. La causa di questa evoluzione risiede nella forte richiesta di auto compatte e efficienti, soprattutto per le città. La vettura si distingue per linee più fluide e un abitacolo più spazioso, pensato per soddisfare le esigenze quotidiane. La produzione parte già in primavera, con le prime consegne previste per l’estate. La Yaris 2027 si prepara a conquistare anche i clienti più esigenti.

Ecco un riassunto aggiornato a oggi (febbraio 2026) su quello che si sa della nuova generazione della Toyota Yaris (modello lanciato recentemente per il periodo 2026-2027) Design e piattaforma. La nuova Yaris è completamente riprogettata con la piattaforma Toyota New Global Architecture (GA-B), che migliora rigidità, tenuta di strada e comfort.. Look moderno, proporzioni più dinamiche e cura per dettagli aerodinamici e stilistici.. Tecnologia e infotainment. Grande salto tecnologico con display digitali più grandi: cruscotto digitale da 7? o 12,3?. sistema multimediale con schermi da 9? o 10,5?. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

