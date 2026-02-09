La nuova Toyota Highlander 2026 si mostra in anteprima. Il SUV a 7 posti di Toyota si prepara a cambiare volto, con un design aggiornato e nuove caratteristiche. Le prime immagini e dettagli indicano un modello più moderno, pensato per offrire più comfort e tecnologia rispetto alla generazione attuale. La casa giapponese punta a rafforzare la sua presenza nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi mesi.

Ecco come si sta profilando la nuova Toyota Highlander 2026 — il grande SUV a 7 posti di Toyota che sarà l’evoluzione dell’attuale generazione Panoramica generale. Toyota ha pubblicato teaser ufficiali di un nuovo SUV a tre file di sedili che dovrebbe fungere da successore del Highlander nella gamma. Il reveal completo è programmato il 10 febbraio 2026 e conferma che sarà un SUV spazioso con terza fila di sedili, design moderno e tecnologia aggiornata. Toyota ha già lanciato sul mercato europeo la versione full-hybrid dell’attuale Highlander, con motore 2.5 l ibrido, 248 CV e trazione integrale AWD-i e ampio bagagliaio (658 l con 5 posti) e interni premium con sistemi multimediali fino a 12,3?. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Highlander 2026: tutte le info sul nuovo modello

