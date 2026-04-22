Nuova Smart Fortwo 2026 | ecco il nuovo modello elettrico?

Nella giornata del 22 aprile 2026, durante l’evento internazionale di Pechino dedicato al cambiamento delle prospettive del marchio, è stata presentata ufficialmente la Concept #2, il nuovo modello elettrico della Smart Fortwo. La vettura rappresenta l’evoluzione della tradizionale due posti, con anteprime ufficiali anche all’Auto Beijing 2026. La presentazione ha riscosso molta attenzione tra gli appassionati di auto compatte e sostenibili.

Il futuro della classica Smart Fortwo (il modello a due posti) è oggi. Smart svela ufficialmente la Concept #2, erede della due posti, allo Smart Global Brand Event Change of Perspectives di Pechino (22 aprile 2026), poi Auto Beijing 2026. Ecco tutto quello che sappiamo sul “come sarà” e sul “quando arriverà” la prossima generazione. Come sarà la nuova Smart a due posti?. Il modello si chiama ufficialmente Smart #2, seguendo la nomenclatura numerica del marchio (dopo la #1, la #3 e la #5). Il nome storico Fortwo resta legato alla generazione 1998-2024. Ecco i dettagli principali: Esclusivamente Elettrica: La nuova generazione sarà nativa elettrica.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Smart Fortwo 2026: ecco il nuovo modello elettrico? TORNA LA SMART FORTWO ELETTRICA Notizie correlate Nuova Smart Fortwo 2026: tutte le info sul nuovo modelloIl futuro della classica Smart Fortwo (il modello a due posti) avrà un punto di svolta a breve. Nuova Smart Fortwo 2026: ultime info, come sarà la citycarEcco tutte le ultime informazioni aggiornate sulla nuova Smart Fortwo 2026 (che ufficialmente si chiamerà Smart #2), basate sulle notizie disponibili... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La nuova smart a 2 posti inizia a farsi vedere; Smart #2: l'iconica citycar si prepara al ritorno; Da Parigi a Roma si alza il coro viva la Smart #2: ecco l'erede della ForTwo; La nuova Smart Fortwo si presenta in Cina. Nuova Smart Fortwo 2026: tutte le info sul nuovo modelloSmart Fortwo: la nuova generazione sarà solo elettrica e debutterà tra fine 2026 ed inizio del 2027. Ecco le informazoni ... ilgiornaledigitale.it Smart ForTwo, il nuovo modello anticipato dai bozzetti ufficiali: ecco come saràLa storica Smart ForTwo torna in versione elettrica come Smart #2, con più tecnologica e autonomia. Presentazione imminente e prezzo da 23.000 euro. auto.everyeye.it «La nuova smart #2 sarà 100% elettrica, in continuità con la direzione intrapresa dal marchio negli ultimi anni. » La Smart ForTwo ha rappresentato un punto di svolta nel modo di vivere la città, rivoluzionando il modo di muoversi tra le strade urbane. Dopo un - facebook.com facebook