La Smart Fortwo 2026 si appresta a tornare con un look tutto nuovo. La citycar, che si chiamerà semplicemente Smart 2, promette di essere più moderna e più efficiente. Le prime immagini e le indiscrezioni indicano un design compatto, con linee più snelle e un interno tecnologico. La casa tedesca punta a conquistare ancora di più il mercato delle auto urbane, puntando su motori elettrici e maggiore praticità. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, ma intanto gli appassionati sono già in fermento.

Ecco tutte le ultime informazioni aggiornate sulla nuova Smart Fortwo 2026 (che ufficialmente si chiamerà Smart #2 ), basate sulle notizie disponibili fino ad oggi. Come sarà la nuova Smart #2 (erede della Fortwo). Design e concetto generale La nuova Smart #2 punta a riprendere lo spirito iconico della Fortwo: sarà un’auto urbana ultra-compatta a due posti, pensata soprattutto per la città, con dimensioni molto ridotte (circa 2,7 m di lunghezza, simili al modello storico).. Due posti e due porte come la Fortwo originale Trazione posteriore e ruote ai quattro angoli per agile dinamica urbana. Architettura completamente nuova: la piattaforma si chiama Electric Compact Architecture (ECA), costruita appositamente per citycar elettriche ultracompatte. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Smart Fortwo 2026: ultime info, come sarà la citycar

Approfondimenti su Smart Fortwo 2026

La nuova Smart Fortwo 2026 rappresenta il prossimo capitolo di un’icona urbana.

La BMW X1 2026 si presenta con un restyling che integra nuove caratteristiche e motorizzazioni aggiornate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La SMART Fortwo, torna nel 2026: ELIMINARLA è stata una scelta SBAGLIATA

Ultime notizie su Smart Fortwo 2026

Argomenti discussi: La nuova Smart #2 è quasi pronta: ecco quando (e come) tornerà l'erede della Fortwo | Quattroruote.it; Nuova Smart #2, l'erede della ForTwo sta arrivando: un concept già al Salone di Pechino; smart #2 elettrica, fedele alla linea: iniziato il conto alla rovescia verso la presentazione; La nuova Smart ForTwo sarà una bomba: batteria LFP e oltre 300 km di autonomia.

smart #2, il ritorno della due posti è vicinissimo: ecco quando verrà presentataIdentica negli ingombri rispetto alla fortwo, la #2 avrà tutto un altro stile, ispirato dai suv di casa smart. Le anticipazioni su batteria e autonomia ... auto.it

Tutto pronto per l’arrivo della Smart #2, l’erede della Fortwo arriva quest’annoLa nuova Smart #2 è pronta al debutto: erede della Fortwo, sarà elettrica e pensata per la città. Produzione al via nel 2026 e arrivo in Europa entro l’anno ... virgilio.it

, È in partenza il tour nazionale che farà tappa dai nostri Distributori partner per scoprire la nuova linea di centrali Amica Smart. Centrali più intelligenti, più potenti e più versatili per soddisfare qualsia facebook

Fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo Libretto Smart del 2,25% annuo lordo, alla scadenza dei 366 giorni. buonielibretti.poste.it/depositi-super… #PosteItaliane @GruppoCDP x.com