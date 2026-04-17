Nuova Peugeot 208 GTi | il mito elettrico da 280 CV debutta a Imola

Al circuito di Imola è stata presentata ufficialmente la nuova Peugeot 208 GTi elettrica, una vettura con motore da 280 cavalli. Si tratta del ritorno del marchio GTi nel settore delle berline sportive compatte, con un modello che unisce le caratteristiche di una vettura elettrica alle prestazioni tipiche di una sportiva. La presentazione si è svolta presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La nuova Peugeot 208 GTi elettrica è stata presentata ufficialmente presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, segnando il ritorno del leggendario marchio GTi nel segmento delle berline sportive compatte. La vettura combina l’eredità storica del brand francese con le più recenti innovazioni tecnologiche della mobilità elettrica. Il debutto avvenuto tra le mura dell’iconico circuito di Imola non rappresenta solo il lancio di un nuovo modello, ma il tentativo di Peugeot di reinterpretare un concetto nato nel 1984 con la celebre 205 GTi. Dopo quattro decenni di evoluzione nel mondo delle prestazioni, il marchio francese punta a offrire una guida divertente e moderna, mantenendo salda la propria identità nel mercato delle hot hatch elettrificate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova Peugeot 208 GTi: il mito elettrico da 280 CV debutta a Imola Notizie correlate Nuova Alfa Romeo MiTo 2027: rinasce su base Peugeot 208?L’idea di una nuova Alfa Romeo MiTo che “rinasca” insieme alla Peugeot 208 è intrigante, ma va capita nel contesto attuale dell’industria... Peugeot 208 GTi, tre lettere e un’immensa eredità sportiva: la novità elettricaPer scoprire le radici della sigla GTI, gran turismo iniezione, bisogna tornare agli anni ‘80. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Peugeot 208 GTi, la più potente elettrica di segmento B; Et voilà, Peugeot 208 (E) GTi. Reazione: Wow!. Da ferma; Peugeot 208 GTi, l’elettrico incontra le performance; VIDEO Peugeot 208 GTI. VIDEO Peugeot 208 GTIIl video della Peugeot 208 GTI, dalla pista di Imola vediamo nel dettaglio la versione più sportiva da 280 cv analisi,esterni e interni. newsauto.it Peugeot 208 GTi torna e diventa elettrica: 280 CV e anima sportivaPeugeot riporta in vita la sigla GTi con la nuova 208 elettrica da 280 CV, assetto dedicato e ambizioni da vera hot hatch. Peugeot riporta in primo piano ... affaritaliani.it Nuova Peugeot E- 208 GTi . 45 mila euro. Potenza totale di 280 CV. 345 Nm. 1596 kg. 0-100 in 5.7 secondi. Velocità massima limitata a 180 km/h. Differenziale autobloccante. Prodotta nello stabilimento di Trnava, in Slovacchia. 350 km di aut - facebook.com facebook PORTE APERTE PEUGEOT Sabato 18 e domenica 19 aprile ti aspettiamo da Autoimport per scorprire nuova Peugeot 208 tua da soli 88€ al mese Scopri tutti i vantaggi della promo Formula 8. Stile, tecnologia e condizioni imperdibili ti aspettano x.com