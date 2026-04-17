Provincia Serafica di Assisi le nuove nomine dei Frati Minori | il nuovo ministro e il vicario

Durante il recente Capitolo dei Frati Minori della Provincia Serafica di Assisi, è stato scelto il nuovo Ministro Provinciale e il Vicario Provinciale. Le decisioni riguardano il servizio alla Provincia e alla Chiesa, con le nomine che sono state ufficializzate durante l'incontro. La scelta dei due incaricati si inserisce in un processo di rinnovamento interno alla comunità religiosa. Gli eletti prenderanno servizio nelle prossime settimane.

I Frati Minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna, riuniti in Capitolo, hanno eletto il nuovo Ministro Provinciale e il nuovo Vicario Provinciale nel servizio alla Provincia e alla Chiesa.Le votazioni hanno portato all’elezione di padre Marco Vianelli (attuale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, nomine in Questura: scelto il nuovo vicario Forza Italia Giovani, nuove nomine nella provincia di BeneventoIl segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Rocco Diglio, in accordo con il segretario regionale dei Giovani azzurri, Gianfranco Succoio, ha... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: COMUNICATO UFFICIALE; Partirono senza indugio; Palio del Cupolone: tavola rotonda Nostra Matre Terra; Alviano riscopre san Francesco. Quaresima: frati Custodia di Terra Santa e Provincia Serafica di Umbria e Sardegna lanciano Podlectio, dai luoghi Santi il soffio di Assisi verso la PasquaIn occasione dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco, l’edizione quaresimale 2026 vede la collaborazione straordinaria tra i frati della Custodia di Terra Santa e i frati della Provincia ... agensir.it Natale: Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi, lanciata la campagna La speranza oltre la guerraIeri, domenica 3 dicembre, in occasione dell’inaugurazione del Presepe sotto le stelle a Santa Maria degli Angeli, il ministro provinciale fr. Francesco Piloni, a nome della Provincia Serafica di ... agensir.it , : eletti fra Marco Vianelli nuovo Ministro Provinciale e fr. Georges Massinelli Vicario Provinciale. *** Nella mattinata di oggi i Frati Minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assi facebook