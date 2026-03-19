Pegaso D’Oro alla Fondazione Bacciotti Giani | Esempio di forza e impegno per gli altri

La Fondazione Bacciotti ha ricevuto il Pegaso D’Oro, un riconoscimento assegnato quest’anno per il suo impegno e la sua forza. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia a Firenze, alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri dell’organizzazione. La premiazione ha evidenziato l’importanza dell’attività svolta dalla fondazione nel sostenere progetti sociali e comunitari.

Firenze, 19 marzo 2026 -'“In segno di riconoscenza, gratitudine e apprezzamento per quanto fatto in questi anni per la cura e l’assistenza dei più fragili” E’ quanto si legge tra le motivazioni della delibera di giunta che assegna il Pegaso D’Oro, massimo riconoscimento della Regione Toscana alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che da 26 anni opera a favore dei bambini a ffetti da patologie oncologiche e delle loro famiglie. La cerimonia di conferimento questa mattina in una sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati gremita di amici di questa realtà storica del mondo del volontariato e della solidarietà. A consegnare la statuetta del Pegaso il presidente Giani nelle mani di Paolo e Barbara Bacciotti, genitori del piccolo Tommasino da cui la Fondazione trae il suo nome e la sua origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pegaso D’Oro alla Fondazione Bacciotti, Giani: “Esempio di forza e impegno per gli altri” Articoli correlati Premio Spiga d'Oro alla Mipa Agricola: "Modello produttivo esempio virtuoso di economia circolare"Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 21 febbraio in una delle due sedi dell’azienda premiata (in Loc. Pegaso 2, un altro anno di impegno al servizio dell’emergenza: 1150 missioni nel 2025Si chiude un altro anno di intensa attività per il Servizio di Elisoccorso Regionale Pegaso 2, con base a Grosseto. Approfondimenti e contenuti su Fondazione Bacciotti Temi più discussi: Toscana. Pegaso d’Oro a Fondazione Tommasino Bacciotti, cerimonia 19 marzo; Pegaso d’Oro alla Fondazione Bacciotti; Pegaso d’oro della Toscana alla Fondazione Tommasino Bacciotti, Giani: ‘Esempio di forza e impegno per gli altri’. Pegaso D’Oro alla Fondazione Bacciotti, Giani: Esempio di forza e impegno per gli altriFirenze, 19 marzo 2026 -'In segno di riconoscenza, gratitudine e apprezzamento per quanto fatto in questi anni per la cura e l’assistenza dei più fragili E’ quanto si legge tra le motivazioni della ... lanazione.it Pegaso d’oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti, Giani: Esempio straordinario di forza e impegno per gli altriMassimo riconoscimento della Regione Toscana alla Fondazione nata nel 2000 a Firenze in memoria di Tommaso Bacciotti, scomparso per un tumore a soli due anni: oggi offre accoglienza gratuita alle fami ... intoscana.it Pegaso d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti x.com Il Pegaso d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti. Un riconoscimento a un impegno straordinario accanto ai bambini e alle famiglie, nel segno della solidarietà, dell’accoglienza e della cura. Un esempio concreto di comunità che si prende cura delle pers - facebook.com facebook