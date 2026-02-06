Coppini presidente dei fotoamatori

Alessandro Coppini è stato nominato segretario provinciale di Prato per l’Uif, l’Unione italiana fotoamatori. La nomina è arrivata ieri sera durante una riunione del direttivo, con molti soci presenti. Coppini, già noto tra gli appassionati di fotografia, ha accettato con entusiasmo l’incarico e ha promesso di lavorare per promuovere l’attività tra i fotografi locali. La sua nomina segna un passo importante per l’associazione nella provincia di Prato.

Alessandro Coppini è stato nominato segretario provinciale di Prato per l’Uif, l’Unione italiana fotoamatori. La nomina è arrivata nei giorni scorsi direttamente dalla segreteria nazionale su proposta ed in accordo con il segretario regionale della Toscana. A Coppini sono affidate le redini della sezione pratese di Uif per il triennio 2025-2028. Classe 1965, inizia a muovere i primi passi con la fotografia intorno ai 1213 anni "in quanto mio babbo Nedo, fondatore del Fotoclub Il Bacchino Prato, da operaio tessile che era, decide di intraprendere la strada di fotografo professionista, iniziando a collaborare con il quotidiano La Nazione e importanti testate settimanali sportive specializzate nel mondo delle corse automobilistiche e motociclistiche, come Autosprint, Motosprint e Rombo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppini, presidente dei fotoamatori Approfondimenti su Alessandro Coppini Casting aperti per il nuovo film di Michele Coppini, ecco dove e come candidarsi Perugia, insediata la consulta dei genitori dei servizi educativi. Lorenzo Bertinelli eletto presidente Lunedì 15 dicembre è stata ufficialmente insediata a Perugia la consulta dei genitori dei servizi educativi, che coinvolge le scuole dell’infanzia comunali e i nidi in convenzione con il comune. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Alessandro Coppini Argomenti discussi: Coppini, presidente dei fotoamatori. Coppini, presidente dei fotoamatoriAlessandro Coppini è stato nominato segretario provinciale di Prato per l’Uif, l’Unione italiana fotoamatori. La nomina è arrivata nei giorni scorsi direttamente dalla segreteria nazionale su proposta ... lanazione.it A introdurre il tema, in un periodo di chiusure e prescrizioni per alcuni impianti della città, è stato il segretario Gianluca Coppini. La parte tecnica è stata affidata all'esperto in diritto sportivo Roberto Bresci. Le conclusioni affidate all'ex sindaco Biffoni facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.