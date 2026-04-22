Le anticipazioni sulla prossima console di Sony indicano che i miglioramenti nel ray tracing potrebbero essere meno pronunciati rispetto a quanto si pensava all'inizio. Le fonti ufficiali e le prime analisi tecniche suggeriscono che i progressi nel rendering luminoso potrebbero risultare più contenuti rispetto alle aspettative iniziali, segnando un passo meno deciso rispetto alle generazioni precedenti. Questa modifica sembra influenzare le prospettive sulla capacità grafica del nuovo dispositivo.

Le aspettative tecniche riguardanti la prossima console di casa Sony subiscono una correzione verso il basso, suggerendo che i salti prestazionali nel rendering luminoso potrebbero essere meno estremi di quanto ipotizzato inizialmente. Sebbene circolassero indiscrezioni su un incremento del ray tracing fino a 10 volte superiore rispetto alla PlayStation 5, nuovi dati tecnici indicano che l’impatto reale sul frame rate dei titoli potrebbe attestarsi intorno a un fattore di 3 volte. La complessità tecnica tra calcolo dei raggi e pipeline di rendering. Il divario tra le potenzialità teoriche dei microchip e l’esperienza visiva percepita dai giocatori nasce dalla struttura stessa della generazione grafica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova console Sony: il salto nel ray tracing sarà meno estremo?

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