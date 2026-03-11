Crimson Desert | 4K su PS5 Pro ma addio Ray Tracing

Il 19 marzo 2026 arriva Crimson Desert, il nuovo gioco open-world di Pearl Abyss, che sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC Windows, Mac e ROG Xbox Ally. La versione per PS5 Pro supporterà il formato 4K, ma non includerà il Ray Tracing. La notizia riguarda tutte le piattaforme in arrivo e le specifiche tecniche annunciate.

Il 19 marzo del 2026 segnerà l’arrivo di Crimson Desert, il nuovo titolo open-world di Pearl Abyss, che si presenterà su un ventaglio di piattaforme inaspettatamente ampio: PlayStation 5, Xbox Series XS, PC Windows, Mac e la console portatile ROG Xbox Ally. La casa di sviluppo coreana ha finalmente chiarito i requisiti tecnici, rivelando una netta differenziazione delle prestazioni tra le varie console e configurazioni hardware. Mentre la PS5 Pro promette 4K nativo con ray tracing Ultra, la Xbox Series S rinuncia completamente alla tecnologia di illuminazione dinamica, costringendo gli utenti a scegliere tra risoluzione e fluidità. La frattura tecnologica tra le piattaforme di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crimson Desert: 4K su PS5 Pro, ma addio Ray Tracing Articoli correlati Crimson Desert: Pearl Abyss dice no all’esclusività temporale su PS5 proposta da SonyPearl Abyss ha chiarito definitivamente la propria posizione sul futuro di Crimson Desert, confermando che il gioco sarà pubblicato in modo... Crimson Desert è stato aggiunto nella lista dei desideri di oltre 2 milioni di giocatori su PS5, Xbox e PCCrimson Desert continua a catalizzare l’attenzione del pubblico a poche settimane dall’uscita. Approfondimenti e contenuti su Crimson Desert Temi più discussi: Crimson Desert: 4K con Ray Tracing confermati su PS5 PRO, grazie al nuovo PSSR; Come gira Crimson Desert su PS5? Nuovi video lo mostrano in azione su console; Crimson Desert svela le prestazioni su console: sì ai 60 fps, ma si gioca meglio su PS5 Pro; Crimson Desert descrive in dettaglio le sue specifiche tecniche su console. Crimson Desert gira a 60fps su console? Ora lo sappiamoManca ormai meno di una settimana al lancio di Crimson Desert, il nuovo gioco di ruolo open-world sviluppato da Pearl Abyss, e lo studio coreano ha finalmente reso pubblici tutti i requisiti tecnici ... spaziogames.it Crimson Desert: dettagliati i requisiti per PCPearl Abyss ha dettagliato i requisiti per PC tramite il sito ufficiale di Crimson Desert, in uscita il 19 marzo. vgmag.it Ciao ragazzi sono ancora indeciso se prenotare Crimson desert, stavo vedendo in giro perché in caso vorrei prendere la Deluxe edition per ps5, sapete dirmi dove potrei trovarla Sul sito Gamelife non me lo fa fare e su Amazon mi da prenotabile solo quella x - facebook.com facebook Crimson Desert annuncia le modalità grafiche su PS5, PS5 Pro e Xbox x.com