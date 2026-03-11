Resident Evil | Capcom disattiva il Ray Tracing sulla PS5 Pro

Capcom ha rilasciato una patch di emergenza per Resident Evil Requiem che ha portato alla rimozione del Ray Tracing Global Illumination sulla versione PS5 Pro. La modifica riguarda esclusivamente questa console, senza coinvolgere altre piattaforme. La decisione è stata comunicata ufficialmente e applicata con un aggiornamento rapido del gioco. La rimozione del Ray Tracing è avvenuta senza annunci precedenti o spiegazioni dettagliate.

Una patch di emergenza per Resident Evil Requiem ha costretto Capcom a rimuovere il Ray Tracing Global Illumination dalla versione PS5 Pro. La decisione, presa per eliminare artefatti visivi causati da un denoiser difettoso, sostituisce la tecnologia avanzata con un sistema di illuminazione tradizionale. Nel contesto del mercato italiano del 2026, questo evento segna un punto di svolta: non si tratta di un semplice bug fix, ma di un downgrade tecnico consapevole che rivela i limiti attuali dell'hardware domestico rispetto alle aspettative dei produttori di software. Mentre la versione PC sembra garantire un path tracing completo e stabile, la console Sony mostra le sue fessure quando affronta scenari complessi.