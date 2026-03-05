Aggressione su un bus Air Campania | conducente picchiata dopo aver chiesto il biglietto

Durante un servizio sulla linea tra Caserta e Castel Volturno, una conducente di autobus di Air Campania è stata aggredita e picchiata dopo aver richiesto a una passeggera di mostrare il biglietto. L’episodio si è verificato in un’orario non precisato e ha coinvolto una giovane donna. La scena si è conclusa con la donna che ha aggredito fisicamente l’autista, senza altre persone coinvolte.

Ancora violenza sui mezzi pubblici in Campania. Una conducente di autobus dell'Air Campania è stata aggredita e picchiata brutalmente durante il servizio sulla linea Caserta – Castel Volturno dopo aver chiesto a una giovane passeggera di esibire il biglietto. L'episodio, denunciato dal sindacato Usb Campania, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo e rappresenta l'ennesimo caso di aggressione ai danni del personale del trasporto pubblico locale nel Casertano. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe chiesto alla ragazza a bordo del mezzo di mostrare il titolo di viaggio. Da quel momento sarebbe nato un diverbio che in pochi minuti è degenerato.