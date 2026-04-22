Un 16enne è stato nuovamente accusato in relazione all’omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto nelle ore notturne tra sabato e domenica in un parcheggio di Pavia. Oltre a lui, altri quattro giovani sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omissione di soccorso. La vicenda riguarda il coinvolgimento di diversi minorenni, chiamati a rispondere delle loro azioni rispetto all’episodio che ha portato alla morte del ragazzo.

Nuovo sviluppo sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, ucciso nelle notte tra sabato e domenica scorsa in un parcheggio di Pavia. Lo studente di 16 anni di origini egiziane accusato di aver ucciso il 25enne di Favara (Agrigento), dovrà ora rispondere anche dell’ accusa di tentato omicidio nei confronti di uno degli amici della vittima, Cristian Giallombardo. Il presunto omicida si trova in custodia cautelare all’ istituto Beccaria di Milano, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina del 23 aprile. Giallombardo era presente al momento della colluttazione avvenuta intorno alle 3.30 di notte nel parcheggio dell’ area Cattaneo, vicino al centro città.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova accusa per il 16enne fermato per l’uccisione di Gabriele Vaccaro. Indagati per omissione di soccorso altri quattro ragazzi

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