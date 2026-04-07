Durante i campionati regionali in Lombardia, le giovani nuotatrici di Piacenza hanno conquistato numerose medaglie. Due atlete della scuola Vittorino da Feltre hanno ottenuto ottimi risultati, salendo sul podio durante la competizione, dimostrando il talento della squadra locale. La gara si è svolta sotto la pioggia, ma non ha fermato le giovani promesse del nuoto della provincia.

Margherita Zora e Greta Labati, atlete della Vittorino da Feltre di Piacenza, hanno scalato il podio dei campionati regionali durante la Coppa Lombardia. L’evento ha la formazione biancorossa distinguersi tra cinquantuno società partecipanti. Il settore giovanile della squadra piacentina sta attraversando un periodo di forte crescita agonistica. Sotto la guida tecnica di Giorgia Mancin, i nuotatori della categoria Esordienti B hanno raccolto un bottino di quattro medaglie, composte da un oro e tre argenti. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle prestazioni delle nate nel 2017. Margherita Zora ha dominato la prova dei 50 dorso nella fascia Esordienti B1, fermando il cronometro a 42”,13 e conquistando così il titolo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto: pioggia di medaglie per i giovani talenti di Piacenza

Nuoto, pioggia di medaglie per la Futura a Siena e FirenzePrato, 5 febbraio 2026 - Medaglie e piazzamenti di vertice, colti nel corso di una manifestazione di nuoto di livello interregionale.

Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria.

Temi più discussi: Nuoto, pioggia di medaglie per l’H2O Sport alla Molise Swim Cup; C.R.Piemonte e Valle d'Aosta; Nuoto artistico, pioggia di medaglie per la Rapallo Nuoto al Trofeo Piccole Donne; C.R.Piemonte e Valle d'Aosta.

Nuoto | Alla Sciorba pioggia di medaglie per il Doria Nuoto 2000 LoanoWeekend ricco di soddisfazioni per il Doria Nuoto 2000 Loano, protagonista alla Sciorba di Genova in occasione del Gran Premio Esordienti A, che ha segnato anche la chiusura del campionato invernale. svsport.it

Nuoto artistico, pioggia di medaglie per la Rapallo Nuoto al Trofeo Piccole DonneLe atlete gialloblu protagoniste alla Sciorba con 45 iscritte e quasi tutti i podi conquistati: ora nel mirino i Regionali e la trasferta di San Marino ... lavocedigenova.it

Da martedì 14 a sabato 18 a Riccione si accendono i riflettori sugli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto. Iscritti 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) in rappresentanza di 164 società. L'evento qualifica ai campionati europei di Parigi in calendario dal 10 al 16 - facebook.com facebook

" ` ` ” Nessuna vacanza, sarà una grande estate italiana nella Casa dello Sport Wimbledon Rugby Nations Championship Europei Nuoto Europei Atletic x.com