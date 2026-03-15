San Benedetto trionfa | 22 atleti 4 medaglie ai Giochi

Sei atleti dell’Istituto di San Benedetto hanno partecipato alla fase provinciale dei Giochi della Gioventù a Castel di Lama, conquistando complessivamente quattro medaglie. La squadra ha dimostrato abilità e determinazione, portando a casa risultati significativi. La competizione ha coinvolto numerosi giovani atleti provenienti da diverse scuole della zona, con il team di San Benedetto che si è distinto per le performance ottenute.

La rappresentativa dell’Istituto di San Benedetto ha ottenuto risultati di eccellenza nella fase provinciale dei Giochi della Gioventù svoltasi a Castel di Lama. Ventidue atleti hanno dimostrato preparazione tecnica e coesione di squadra, portando a casa medaglie d’oro e d’argento nelle categorie Cadetti e Ragazzi. L’evento si è tenuto presso il Centro Sportivo Eco Services, dove la scuola ‘Sacconi-Manzoni’ ha confermato la sua vocazione sportiva attraverso un impegno costante e uno spirito di competizione sano. I due cadetti hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica generale, mentre i ragazzi più giovani hanno raccolto quattro medaglie tra oro e argento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto trionfa: 22 atleti, 4 medaglie ai Giochi Articoli correlati Euregio trionfa: 43 medaglie ai Giochi Invernali, record storicoUn trionfo senza precedenti per gli atleti dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ai XXV Giochi Olimpici Invernali. L’ASD Taekwondo trionfa a Jesolo: medaglie per gli atleti irpiniTempo di lettura: 2 minuti Nella giornata del 20 e 21 dicembre l’élite del taekwondo italiano si è riunita al Palazzo del Turismo di Jesolo per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Benedetto Discussioni sull' argomento Tirreno-Adriatico, Del Toro vince la sesta tappa. Domenica 15 marzo si chiude con la Civitanova-San Benedetto: il percorso; Taggia celebra San Benedetto Revelli: il rione San Dalmazzo trionfa alla 43ª rievocazione storica (; Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna vince la crono di Lido Camaiore; Sambenedettese: ennesima sconfitta interna dei rossoblu, questa volta a festeggiare è il Campobasso che vince 0-1. Festeggiamenti di San Benedetto a Taggia, rione San Dalmazzo asso piglia tuttoTaggia. Termina la 43esima edizione dei festeggiamenti di San Benedetto a Taggia, nel quadricentenario dell’evento, con la premiazione dei vincitori. Il rione San Dalmazzo trionfa con il primo premio ... riviera24.it Due nuove motociclette per la Polizia Locale di San Benedetto - Sono due Yamaha Tracer 700 acquistate grazie ad un progetto condiviso con Prefettura e Regione Leggi la notizia https://bum.comunesbt.it/2026/03/13/due-nuove-motociclette-per-la-polizia-l facebook Il Comune di San Benedetto dichiara guerra alla cocciniglia, via ai trattamenti. Al via ciclo su alberate e pinete costituite da esemplari di pino domestico #ANSA x.com