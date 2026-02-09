Nuoro punta sulla cultura | DCN Academy per formare operatori e rilanciare l’economia del Nuorese

Nuoro apre ufficialmente la DCN Academy, un nuovo centro di formazione dedicato agli operatori culturali. L’obiettivo è rilanciare l’economia locale puntando sulla cultura. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per il settore in Sardegna, investendo sulla crescita e sull’occupazione.

Nuoro si prepara a rafforzare il suo ruolo di polo culturale ed economico della Sardegna con l’avvio della DCN Academy. L’iniziativa, presentata oggi, 9 febbraio 2026, presso la Camera di Commercio di Nuoro, mira a trasformare il patrimonio culturale in una risorsa produttiva, offrendo formazione specialistica agli operatori del settore e promuovendo lo sviluppo locale. L’evento di oggi segna una tappa fondamentale per il Distretto Culturale del Nuorese – Atene della Sardegna, un’organizzazione attiva dal 2012 e oggi composta da 81 associati tra enti pubblici e imprese. Il distretto coordina, dal 2016, un tavolo che mette in rete ben 39 istituti culturali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Nuoro Punta

Nuoro si avvicina a una svolta storica.

Nel 2026 sono previsti i lavori di completamento della Biblioteca Terzani, che sarà inaugurata entro i primi mesi del 2027 nella nuova sede di Villa Rucellai.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

NUORO – Il fermento politico e civile cittadino trova un nuovo punto di sintesi nell’appuntamento organizzato dal gruppo SiAmo Nuoro. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18:00, gli spazi dell’ExMè in Piazza Mameli 1 ospiteranno - Non fermarti al titolo - clicca e facebook