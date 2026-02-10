Serie A classifica falsata | l’AIA ammette due gravi errori

Durante il fine settimana, gli arbitri italiani hanno commesso due errori gravi che hanno alterato il risultato di due partite di Serie A. L’AIA ha confermato ufficialmente gli errori in Genoa-Napoli e Juventus-Lazio, scatenando polemiche e sollevando dubbi sulla validità della classifica attuale.

Pessimo week end per gli arbitri italiani: risultati alterati dalle sviste in Genoa-Napoli e in Juventus-Lazio Finalmente l’ AIA ammette un errore, anzi due. E pure gravi. Nella puntata odierna di Open Var su Dazn, sono stati fatti ascoltare gli audio delle gare della 24esima giornata di Serie A, da cui emerge che la classifica dovrebbe essere ben diversa da quella attuale, almeno nella corsa ai posti Champions. La prima svista riguarda Genoa-Napoli, con il rigore dato a Vergara all’ultimo minuto per un contatto con Cornet. In campo Massa aveva giustamente lasciato correre, ma poi è stato richiamato all’ On Field Review. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

