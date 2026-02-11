Napoli-Como la moviola condanna Manganiello | ci sono due errori gravi!

La moviola di Napoli-Como mette di nuovo in discussione le decisioni di Manganiello. Durante la partita, il direttore di gara ha commesso due errori gravi che hanno influenzato il risultato. Il Napoli, dopo una lunga sfida, è stato eliminato ai quarti di finale di coppa Italia, lasciando spazio al Como di Cesc Fabregas. La serata non è stata positiva per i partenopei, e ora si discute anche sulle decisioni arbitrali che hanno segnato la sfida.

Non una serata piacevole per il Napoli di Antonio Conte, che dopo una lunga lotteria di rigori è costretto a salutare la Coppa Italia ai quarti di finale, per mano del Como di Cesc Fabregas. I partenopei, andati in svantaggio su rigore di Baturina nel primo tempo, hanno recuperato il gap a inizio del secondo con Vergara. Alla fine l'1-1 è rimasto fino al triplice fischio, ma nel frattempo alcune decisioni del direttore di gara non sono piaciute agli azzurri. Napoli-Como, gli errori gravi di Manganiello: Ramon doveva essere espulso due volte. Il Corriere dello Sport, nell'edizione giornaliera del quotidiano, evidenzia gli errori della direzione di gara dell'arbitro Gianluca Manganiello durante Napoli-Como di Coppa Italia.

