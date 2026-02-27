La mostra sulla famiglia Loretz arriva al Polo Culturale Cosway | Portarono la ceramica a Lodi

Una mostra al Polo Culturale Cosway racconta la storia di una famiglia di artisti attiva tra Lodi e Milano nell’Ottocento, con un focus sulla loro influenza nella ceramica e nella pittura. L’esposizione ripercorre le tappe di un percorso artistico che ha lasciato tracce durature nel panorama locale e regionale. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere meglio questa parte di storia artistica.

Lodi, 27 febbraio 2026 – Una famiglia di artisti che attraversa l’ Ottocento tra Lodi e Milano, lasciando un segno nella storia della ceramica e della pittura. È dedicata ai Loretz la nuova mostra che sarà ospitata dalla Fondazione Maria Cosway, dal 5 marzo al 17 maggio negli spazi del Polo culturale di via Paolo Gorini, presentata ieri nella Sala della Musica della Fondazione. “I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento” è un progetto che intreccia ricerca storica, valorizzazione del patrimonio locale e inclusione sociale. Il Museo dei Bambini di Legnano apre le porte: recupero concluso, tutto è pronto per tagliare il nastro di Kimu L’esposizione si inserisce nel percorso culturale avviato negli ultimi anni negli spazi della Cosway, dopo le mostre dedicate al Bergognone e alle Donne di Casa Manzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

