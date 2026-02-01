A Pavia si avvia il restauro dell’ex stabilimento Necchi nuovo polo culturale e sociale per la città

A Pavia partono i lavori di restauro dell’ex stabilimento Necchi. L’edificio, simbolo di un passato industriale importante, si trasforma in un nuovo polo culturale e sociale per la città. L’intervento prevede il recupero della struttura, ormai dismessa da anni, e la sua riqualificazione in un punto di riferimento per la comunità. I lavori sono iniziati ufficialmente e i primi segni di cambiamento si vedono già.

A Pavia è ufficialmente avviato il progetto di restauro dell'ex stabilimento Necchi, un'area industriale storica che da decenni ospitava la fabbrica di macchine da cucire che ha segnato il volto economico e sociale della città. Il piano, presentato in una conferenza stampa con la partecipazione del sindaco, dell'assessore alla Cultura e dei rappresentanti del gruppo di progettazione, prevede il recupero dell'intera area per trasformarla in un polo culturale, sociale e formativo aperto alla comunità. Il progetto, in fase di definizione con il contributo di architetti, esperti di sostenibilità e rappresentanti del mondo accademico, punta a valorizzare l'eredità industriale del sito, mantenendo intatti gli elementi architettonici più significativi, tra cui i padiglioni in cemento armato e i tetti in lamiera che hanno caratterizzato l'impianto per oltre un secolo.

