41enne di Messina | armi e droga in cantina arrestato

Un uomo di 41 anni di Messina è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari dopo l’intervento della Polizia, che ha eseguito un’ordinanza del Gip. Durante la perquisizione, sono stati trovati armi e droga nella sua cantina. L’arrestato si trova ora sotto sorveglianza, in attesa di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un uomo di 41 anni, originario di Messina, è stato posto agli arresti domiciliari dopo che la Polizia ha eseguito un'ordinanza del Gip. La perquisizione nella sua abitazione e nelle cantine adiacenti ha portato al sequestro di armi modificate e grandi quantità di sostanze stupefacenti. L'indagine, coordinata dalla Procura di Messina, rivela una rete di detenzione illegale che va oltre il semplice possesso. Il caso si inserisce in un'attività investigativa più ampia avviata nel mese di aprile 2024. Durante i controlli della squadra mobile, gli agenti hanno trovato inizialmente una pistola a salve con canna modificata e un'altra arma priva di matricola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nascondeva armi illegali e droga in casa, arrestato un 41enneIl soggetto, originario di Messina, è indagato per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi...

