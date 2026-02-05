I 90 anni dell’Avis Bergamo | I donatori modello di salute pubblica

Bergamo celebra i 90 anni dell’Avis, l’associazione dei donatori di sangue. Nel 2025, sono state fatte quasi 4.900 donazioni, anche se il numero è leggermente calato rispetto al 2020. La città si conferma un punto di riferimento per la donazione di sangue, con molti cittadini che continuano a mettere a disposizione il loro tempo e il loro sangue per aiutare gli altri.

IL TRAGUARDO. Nel 2025 sono state raccolte in città 4.869 donazioni, con un primo leggero calo dal 2020. Il presidente Comana: «Qui il volontariato resta forte». Il 26 febbraio Porta San Giacomo sarà illuminata di rosso. Nel 2025, a Bergamo, ci sono state 4.869 donazioni di sangue intero e 2.529 di plasma, 7.398 in tutto, da parte di 4.096 donatori, che in tutta la provincia arrivano a oltre 30mila. Numeri cittadini in leggerissimo calo, il primo dal 2020, rispetto al 2024, quando gli emocomponenti raccolti furono 81 in più, ma comunque ragguardevoli e in linea con il dato nazionale. Con queste premesse, l’Avis comunale di Bergamo celebra quest’anno il suo 90° anniversario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nel 2026, Avis Bergamo festeggia 90 anni di attività.

Avis celebra 56 anni di attività con una giornata speciale di raccolta sangue presso la sede di Foggia.

