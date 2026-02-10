L' Avis di Forlì celebra 90 anni | Un' arzilla vecchietta Cura fiducia e futuro sono le nostre parole chiavi

L'Avis di Forlì ha festeggiato 90 anni di attività. Durante l’evento, sono state presentate diverse iniziative per celebrare questa lunga storia. L’associazione, nata nel 1936, continua a essere un punto di riferimento nel volontariato e nella donazione di sangue. Un traguardo importante che dimostra la solidità e la fiducia della comunità nel tempo.

Presentate le iniziative per il 90esimo anniversario dell’Avis Comunale Forlì. Un traguardo storico per l’associazione, che dal 1936 rappresenta un pilastro del volontariato e della donazione sul territorio. Il presidente Roberto Malaguti, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, ha.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

