L' Avis di Forlì celebra 90 anni | Un' arzilla vecchietta Cura fiducia e futuro sono le nostre parole chiavi

L'Avis di Forlì ha festeggiato 90 anni di attività. Durante l’evento, sono state presentate diverse iniziative per celebrare questa lunga storia. L’associazione, nata nel 1936, continua a essere un punto di riferimento nel volontariato e nella donazione di sangue. Un traguardo importante che dimostra la solidità e la fiducia della comunità nel tempo.

Presentate le iniziative per il 90esimo anniversario dell’Avis Comunale Forlì. Un traguardo storico per l’associazione, che dal 1936 rappresenta un pilastro del volontariato e della donazione sul territorio. Il presidente Roberto Malaguti, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Avis Forlì Avis Bergamo celebra i 90 anni dalla sua fondazione Nel 2026, Avis Bergamo festeggia 90 anni di attività. “Reunion degli 883 a Sanremo? Che sia sul palcoscenico, in birreria o per lavare i piatti io sono pronto. Le canzoni sono nostre”: le parole di Mauro Repetto Mauro Repetto conferma la sua disponibilità a partecipare a una reunion degli 883 a Sanremo, sottolineando la sua volontà di essere presente in ogni occasione, sia sul palco, in ambienti informali o nelle attività quotidiane. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Avis Forlì Argomenti discussi: Crescono le donazioni di sangue e plasma: l’Avis provinciale supera quota 22mila nel 2025; Avis, crescono senza sosta le donazioni di sangue sul territorio: nel 2025 sono state 22mila; Avis provinciale Ravenna, donazione plasma in crescita: +11%; I lanci invernali di Forlì. Avis Forlì-Cesena. Dal sangue al plasma, colosso da 16mila donatori: Così saremo più fortiCambio di passo nella gestione delle donazioni di sangue e plasma sul territorio provinciale. Sarà, infatti, Avis Forlì-Cesena ad amministrare direttamente l’attività di raccolta delle due sezioni ... ilrestodelcarlino.it Ciclismo. L’Avis Faenza fa doppietta a ForlìAscd Avis Faenza trionfa alla Granfondo Casartelli e al Campionato Nazionale UISP Cicloturismo a Forlì. Si è disputata lo scorso 6 luglio la Granfondo ‘La Casartelli’, gara che per la prima volta si è ... ilrestodelcarlino.it Sabato sera abbiamo vissuto qualcosa di davvero speciale celebrando i 45 anni di AVIS Corato ieri mattina abbiamo continuato a respirare questa energia condividendo la domenica con la delegazione di AVIS Forlì, nel segno dei valori che da sempre ci u - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.