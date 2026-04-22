Nostro figlio con Bes escluso in gita e costretto a dormire con il papà | la denuncia dei genitori nel Napoletano

I genitori del ragazzo, un alunno con Bisogni educativi speciali di una scuola media di Afragola, hanno presentato una denuncia alla Procura di Napoli Nord e si sono rivolti all'associazione "La Battaglia di Andrea".🔗 Leggi su Fanpage.it

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